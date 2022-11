Inizia l'avventura in Qatar per il Belgio, senza Romelu Lukaku. Alle 20 i Diavoli Rossi debuttano ai Mondiali contro il Canada: match valido per il gruppo F, aperto dal pareggio a reti bianche tra Croazia e Marocco.



Il ct belga Martinez non potrà contare appunto sul centravanti dell'Inter, che sta ancora recuperando dai problemi muscolari, a disposizione invece il milanista De Ketelaere. Per il ct canadese Herdman invece ci sono le due stelle 'europee, David e Davies.



Fischio d'inizio alle 20, su Calciomercato.com la diretta di Belgio-Canada.