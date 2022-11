Il Mondiale in Qatar non è iniziato nel modo migliore per l'Inghilterra di Southgate. La nazionale inglese alloggia infatti all'hotel Souq Al Wakra, piuttosto distante dal centro della città. Come riportato dal Mirror, nel tentativo di sfuggire ai rumori della zona centrale della metropoli qatariota gli inglesi non avevano però tenuto conto dei cammelli, che a causa della scarsa insonorizzazione della struttura tengono tutti svegli durante la notte. Un problema di certo rilevante, e che potrebbe togliere ai vicecampioni d'Europa energie preziose in vista del gran debutto.