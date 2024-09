Quale futuro per Allegri? Dall’ipotesi Milan alla Premier League sullo sfondo

Dopo il discusso addio alla Juventus – arrivato a maggio dopo la sfuriata in Coppa Italia – il tecnico livornese non ha ancora trovato una sistemazione e questi sono giorni caldi per quanto riguarda un suo possibile ritorno in panchina.: con Stefano Pioli che ha trovato posto nell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Max resta sicuramente uno dei grandi nomi ancora in cerca di una nuova sfida per rilanciarsi., la cui posizione è appesa a un filo molto sottile che potrebbe spezzarsi già domenica sera in caso di nuovo passo falso nel derby contro l’Inter. Ecco che allora, oltre a Tudor, Sarri, Terzic e Tuchel, anche l’ex Juve è da tenere in considerazione per la panchina del Diavolo.se vorrà riprendersi quella panchina lasciata il 13 gennaio 2014, dopo aver conquistato il 18esimo scudetto nella stagione 2010/2011.

– Oltre alla pista Milan, il nome di Allegri circola anche in Inghilterra:. Questo, però, solamente nel caso in cui Ten Hag dovesse nuovamente incorrere in una striscia di risultati negativi (al momento i Red Devils si trovano al decimo posto della classifica con due vittorie e altrettante sconfitte nelle prime quattro gare di campionato).che, come per Stefano Pioli (nuovo tecnico dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo), potrebbe riservare delle sorprese. La volontà del tecnico livornese è comunque quella di restare in Europa, ma in caso di offerte faraoniche da parte di club sauditi con grandi ambizioni, Max ci farebbe sicuramente più di una riflessione.