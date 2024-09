Milan, Terzic non è solo: da Sarri a Allegri in tanti si propongono, le alternative se salta Fonseca

Getty Images

sono giorni di inevitabile riflessione conche resta indirizzato sempre più verso una separazione a meno che l'allenatore portoghese non riesca, nel derby contro l'Inter in programma domenica sera 22 settembre 2024 a partire dalle 20.45 in un San Siro nerazzurro, a salvarsi da solo con una vittoria convincente. Sono giorni in cui, parafrasando la discussa frase pronunciata dal Senior Advisor del fondo RedBird, Zlatan Ibrahimovic, nel prepartita della disfatta subita in Champions League contro il Liverpool, i gattini iniziano a danzare attorno al Leone ferito e in cui, inevitabilmente

È questo il messaggio che filtra dagli ambienti rossoneri dato che, anche ieri, l'allenatore ex-Shakhtar e Lille è stato di fatto lasciato solo a lavorare a Milanello senza la presenza di alcun dirigente accanto alla squadra., dopo la presenza fino a quasi l'una di notte nella pancia di San Siro nell'immediato post-sconfitta, si sono intrattenuti ieri tutto il giorno a Casa Milan per provare a trovare, dall'esterno, una soluzione a questa crisi in vista del derby.Vi abbiamo raccontato che il nome più caldo e forse più percorribile in queste ore sia stato quello di, ex-allenatore del Borussia Dortmund arrivato alla finale di Champions League persa l'anno scorso e svincolatosi a fine anno. Era presente a San Siro per assistere dal vivo alla gara contro il Liverpool e per profilo economico, caratteriale e soprattutto per modo di far giocare la squadra potrebbe rappresentare il candidato ideale per gli standard del fondoRedBird Capitals.

C'è però una corrente di pensiero all'interno della dirigenza rossonera che sta iniziando a considerarenon più ad un profilo che si può adattare al meglio alle condizioni imposte dal fondo, bensìe che possa imporsi subito sul gruppo e in questo campionato. Una guida italiana quindi con i profili dell'ex Lazio e Napolie del grande ex, nonché da poco ex-Juventus,. Profili navigati che dovranno però scendere a patti con un tetto salariale importante imposto anche nei suoi contratti.

Altri nomi che stanno circolando e che quindi, in qualche modo, si stanno avvicinando al club rossonero, restano quelli di Thomas, difficile soprattutto per il ricchissimo ingaggio, di Sergio, che però per progetto tecnico è lontano dalla rosa costruita in questa stagione, e di Grahampiù volte contattato e ancora rimasto libero. Idee e soluzioni che portano tutte ad un unico punto di svolta: il derby di domenica