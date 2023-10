L'episodio del ferimento di Fabio Grosso, in seguito all'assalto da parte degli ultras del Marsiglia al pullman del Lione, riporta alla memoria un episodio risalente alla Serie A 1982-83, quando due mattoni colpirono il pullman dell'Inter, impegnata a Torino contro la Juventus, portando alla vittoria a tavolino del match con un un 2-0 per i nerazzurri.



L'AMARCORD - Era il 1° maggio di un campionato che avrebbe visto la vittoria dello scudetto da parte della Roma di Nils Liedholm e Paulo Roberto Falcao, e la Juventus di Giovanni Trapattoni, seconda in classifica, si giocava una delle ultime chance per poter insidiare i giallorossi. Al Comunale, quella domenica, era ospite l'Inter di Rino Marchesi. Quello fra i bianconeri e i nerazzurri era uno dei big match di un campionato che, all'epoca, era il più bello e importante del mondo. Basti pensare ai tanti campioni del mondo di Spagna 82 presenti nelle rose di Juve e Inter, oltre a un tre volte Pallone d'Oro, Michel Platini.



UN 3-3 SPETTACOLARE - Quel giorno la partita fu straordinaria, uno spettacolare 3-3, con l'Inter avanti 2-0 e poi 3-1, e con la rimonta della Juve fino al 3-3. Il risultato di questo pirotecnico derby d'Italia non venne però omologato, a causa del reclamo nerazzurro per i due mattoni che nel pre partita infransero il vetro del pullman, ferendo leggermente Giampiero Marini, ricoverato e impossibilitato a prendere parte al match, che ufficialmente venne quindi vinto dall'Inter per 2-0 a tavolino.



IL TABELLINO

Juventus-Inter 3-3, Serie A 1982-83



JUVENTUS: Zoff, Gentile, Cabrini, Prandelli (dal 49′ Furino), Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, P.Rossi (dal 49′ Marocchino), Platini, Boniek. All. Trapattoni



INTER: Bordon, Bergomi, G.Baresi, Oriali, Collovati, Bini (dal 59′ Bernazzani), Bagni, H.Muller, Altobelli, Beccalossi, Sabato. All. Marchesi



Arbitro: Barbaresco (Cormons)



GOL: Altobelli 27′, Oriali 37′, Platini 44′, H.Muller 55′, Platini 70′, Bettega 76′



AMMONIZIONI: Bagni, Bergomi, Collovati (I), Bettega, Gentile, Prandelli



ESPULSIONI: Bettega al 37 st per somma di ammonizioni



NOTE: Risultato non omologato (0-2 a tavolino per l’Inter)