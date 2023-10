Avant-match OM - OL : le bus de l’@OL a été caillassé, Fabio Grosso blessé est en train de se faire soigner.



Plus d’infos à venir sur notre live…#OMOL #OM #OL pic.twitter.com/b05pIeu0Gw — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 29, 2023

Tensione alle stelle aper la sfida tra la squadra di Gattuso e ildi Grosso.: il risultato dell'agguato sono stati, furiosi i dirigenti della formazione ospite e forze dell'ordine al lavoro sul posto per effettuare i rilevamenti.L'attacco ha provocato anche danni ai passeggeri. Come riferito da RMC Sport,(le immagini rilanciate sui social dai media transalpini).Come riporta la stampa francese, è in corso nello spogliatoio del Lione una riunione tra John Textor e i giocatori. Grosso è stato medicato in infermeria, si valuta se far giocare o meno la partita. Presi di mira anche i pullman dei tifosi ospiti.