Quando gioca l’Italia ad Euro 2024? Tutte le date e il calendario delle partite

Getty Images

Sale l'attesa per ladi. Gli azzurri, vincitori degli ultimi, giocatisi nel 2021, vogliono ripetersi anche adNon sarà facile mae compagni potrebbero giocare un ruolo da outsider e, una volta superato un duro girone, provare a fare da guastafeste rispetto alle favoritePrima missione dunque passare il gruppo B. L'Italia se le vedrà controin quest'ordine. Gli azzurri debutteranno contro la squadra disabato 15 giugno 2024 a Dortmund alle ore 21:00. Trasferimento quindi a Gelsenkirchen, dove giovedì 20 giugno, allo stesso orario, saranno di scena contro la Spagna. Chiusura poi lunedì 24 giugno a Lipsia, sfidando la Croazia sempre alle 21.

Dovessero gli azzurri superare il primo turno, si spalancherebbero per loro le porte degliPrematuro dire con chi giocherebbero - questione di incastri con gli altri gruppi e di piazzamenti in classifica - ma ci sono già anche le date dei prossimi turni. Ecco quando sarebbero in calendario.