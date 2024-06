Quando inizia la Serie C 2024/25: date, squadre e i tre gironi

Laè andata in archivio, ora è tutto pronto per il via della stagione 2024/25 che si presenterà con diverse novità ai blocchi di partenza.Carrarese, Cesena, Juve Stabia e Mantova hanno salutato e sono state promosse in Serie B, da cui sono arrivateRetrocesse: dal girone A Alessandria, Fiorenzuola e Pro Sesto; dal girone B Olbia, Fermana e Recanatese; dal girone C Brindisi, Monterosi Tuscia e Virtus Francavilla.Diverse novità anche tra le promozioni: Alcione Milano, Caldiero Terme, Clodiense, Carpi, Pianese, Campobasso, Cavese, Team Altamura e Trapani. A queste si aggiunge, la squadra Under 23 rossonera ammessa dopo la mancata ammissione dell'Ancona.

Il quadro delle 60 squadre partecipanti nei tre gironi è dunque definito, ma quando parte la nuova annata e come si compongono i gruppi?- La Figc ha ufficializzato le date d'inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la Serie C: il campionato regolare prenderà il via il- Contestualmente, sono state rese note anche le date di conclusione dei campionati: la stagione regolare della Serie C 2024/25 (prima di playoff e playout) si chiuderà il- Per quanto riguarda la, si parte con primo e secondo turno eliminatorio fissati in calendario rispettivamente per domenica

SERIE C 2024/25: LE SQUADRE

- Pressoché completi i gironi, resta da stabilire dove giocheranno l'Atalanta Under 23, Milan Futuro e Juve Next Gen: le tre seconde squadre di Atalanta, Milan e Juventus non possono giocare nello stesso girone, il 28 giugno 2024 andrà in scena il sorteggio che decreterà in quali gruppi saranno inserite.AlbinoleffeAlcione MilanoArzignano ValchiampoCaldieroGiana ErminioLeccoLegnagoLumezzaneNovaraPadovaPergolettesePro PatriaPro VercelliRenateTrentoTriestina

Union ClodienseVicenzaVirtus VeronaArezzoAscoliCarpiFeralpisalòGubbioLatinaLucchesePerugiaPescaraPianesePinetoPontederaRiminiSestri LevanteSPALTernanaTorresVirtus EntellaVis PesaroAudace CerignolaAvellinoBeneventoCampobassoCasertanaCataniaCaveseCrotoneFoggiaGiuglianoMessinaMonopoliPicernoPotenzaSorrentoTarantoTeam AltamuraTrapaniTurris