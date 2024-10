Quando può debuttare Balotelli col Genoa

Esordio rimandato per, che non è tra i convocati di Alberto Gilardino per la gara interna del Genoa contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. L'attaccante, che pochi giorni fa ha firmato un contratto fino a giugno dopo essere rimasto svincolato da quest'estate per la fine del rapporto con i turchi dell'Adana Demirspor, assisterà alla partita dalla tribuna di Marassi e alternerà sedute di allenamento in gruppo a un lavoro personalizzato fino alla prossima partita. Il possibile esordio di Balo potrebbe arrivare nella sfida del 4 novembre alle 18.30 in trasferta al Tardini contro il Parma.

- A confermare l'esclusione di Balotelli dalla lista dei convocati del Genoa per la gara con la Fiorentina è stato Alberto Gilardino, che nella conferenza stampa alla vigilia della partita ha parlato così: "Balotelli è arrivato motivato, abbiamo parlato tanto. So quello che può darci, come già detto non può risolvere i problemi da solo. Abbiamo previsto un percorso di una settimana di lavoro tra sedute singole e in gruppo, domani non sarà convocato.. Pensiamo giorno dopo giorno, è un ragazzo che va tutelato in tutto per tutto, so quello che può darci, ma non può risolvere i problemi da solo, la priorità è sempre la squadra".

- Balotelli non può risolvere i problemi da solo, dice Gilardino, ma lì davanti è un rinforzo in più per l'allenatore rossoblù che nelle ultime partite si è ritrovato in emergenza: outper infortunio, l'unico a garantire un po' di continuità è il classe '99che da inizio stagione ha segnato tre reti: tutte decisive, prima il gol-vittoria col Monza e poi la doppietta per il pareggio col Bologna. Dietro di lui, il vuoto:non dà grandi garanzie, il giovanenon basta e per questo il Genoa cercava un nuovo attaccante.