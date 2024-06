Quando si gioca la Nations League 2025? Calendario, date, e partite dell'Italia

Getty Images

Dopo la brutta eliminazione dell', per mezzo della Svizzera, gli azzurri devono voltare pagina e provare ad andare alla conquista della, dopo il terzo posto dell'ultima edizione. La Nazionale allenata dal ct Lucianotornerà in campo tra settembre, ottobre e novembre 2024, per provare a guadagnare un posto nella. Ecco tutto quello che c'è da sapere.- Gli azzurri scenderanno in campo a settembre per la prima e la seconda giornata di qualificazioni, a ottobre per la terza e la quarta e a novembre per la quinta e la sesta. In caso di primo posto nel girone di Lega A, la formazione di Spalletti potrà giocare il torneo anche nel 2025, con i quarti di Nations League e dunque la final four prevista tra marzo e giugno del prossimo anno.

- L'Italia è stata inserita nel girone 2 della Lega A della Nations League. Queste le squadre avversarie:, per un sorteggio che peggio non poteva andare. Per passare il turno e approdare ai quarti di finale, bisognerà, quindi, centrare i primi due posti della classifica del proprio girone.- Per vedere nuovamente in campo l'Italia, bisognerà attendere i primi di settembre, quando ad attendere gli azzurri ci sarà la. Ecco il calendario completo con gli altri impegni:Francia-Italia: venerdì 6 settembre, ore 20:45 - Parigi

Israele-Italia: martedì 10 settembre, ore 20:45 - Budapest (campo neutro)Italia-Belgio: giovedì 10 ottobre, ore 20:45 - RomaItalia-Israele: lunedì 14 ottobre, ore 20:45 - UdineBelgio-Italia: giovedì 14 novembre, ore 20:45 (sede da stabilire)Italia-Francia: domenica 17 novembre, ore 20:45 (sede da stabilire)