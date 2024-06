Italia, che flop! Giocatori, Spalletti, Gravina e Figc, di chi è la colpa? VOTA

Getty Images

L'Italia esce agli ottavi di finale degli Europei 2024 dopo una prestazione ai limiti dell'imbarazzo e che ha portato ad una sconfitta per 2-0 contro la Svizzera. Un flop per 90 minuti che in realtà si sposa con le altre tre partite del girone, una vinta per solo 2-1 contro l'Albania, una persa senza vedere mai palla contro la Spagna e una pareggiata al 98esimo con un gol della disperazione di Zaccagni contro la Croazia che, a conti fatti, ci ha qualificato per questi ottavi.



L'Italia in missione in Germania non solo non è riuscita a difendere il titolo di Campione d'Europa in carica, ma è riuscita a far rivivere spettri di un passato recente che ci ha visto mancare per due volte di fila la qualificazione ai Mondiali. Un movimento che troppo spesso pensa più alla politica che non a formare talentu, una rosa forse non all'altezza, un allenatore troppo in confusione e più attento a cercare "eventuali talpe" nello spogliatoio, uno schema tattico preferito saltato di fatto per un infortunio (di Acerbi, non di Beckenbauer) e che ci ha consegnato una squadra senza certezze tattiche, e infine giocatori arrivati o senza benzina o con poca personalità.

Loading…

In un calderone enorme sono tantissime le componenti che possono aver inciso in questo flop e allora insieme a voi proviamo a capire quale è stato l'elemento che più ha inciso. La certezza è che l'Italia è tornata a casa ancora una volta dopo un disastro che non sembrava annunciato. E allora di chi è la colpa?