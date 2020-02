Lo stop alla Serie A a causa del Coronavirus apre anche un quesito di carattere logistico: quando si potranno recuperare le partite del massimo campionato rinviate in via precauzionale causa possibile contagio? Nel caso di Inter-Sampdoria tutto dipenderà (oltre che dall'andamento del virus) anche dagli impegni dei nerazzurri.



In caso l'Inter dovesse essere eliminata dall'Europa League, scrive La Gazzetta dello Sport, ogni mercoledì diventerebbe buono per il recupero. Viceversa, se i nerazzurri dovessero arrivare in finale sia di Europa League che di Coppa Italia, l'unico modo per recuperare il match con la Sampdoria sarebbe quello di andare al 27 maggio.