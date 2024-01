Quando torna Berardi? Tutte le partite che può saltare

Brutte notizie in casa Sassuolo. Nell'allenamento di giovedìsi è fermato per un infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami approfonditi hano rilevato una lesione al menisco mediale e alla quale è seguito un intervento svolto nella giornata di ieri., ecco il comunicato del club sulle due condizioni: "Il calciatore Domenico Berardi ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti hanno evidenziato una sottile lesione longitudinale composta del menisco mediale".- La sensazione è che Berardi rimanga fuori per almeno un mese, saltando circa quattro o cinque partita., poi bisognerà capire le condizioni settimana per settimana per vedere se riuscirà ad anticipare i tempi di recupero. Nel prossimo mese il Sassuolo giocheràcon Bologna, Torino, Atalanta ed Empoli che potrebbe essere la gara del ritorno in campo; se non dovesse farcela, nella partita successiva c'è la sfid col Napoli. Berardi si era fermato per altri infortuni in questa stagione, ma questo subito in allenamento è quello che lo terrà fuori più a lungo.- Anche quest'anno Berardi rimane uno dei giocatori più importanti per Dionisi. Parlano i numeri: in campionato ha segnato, tre doppiette decisive contro Verona, Empoli e Udinese che hanno portato sei punti in più in classifica al Sassuolo. Una delle migliori prestazioni è stata quella contro l'Inter: prima l'assist a Bajrami per il momentaneo pareggio, poi il gol vittoria che ribalta il risultato e col quale Dionisi ha sbancato San Siro.