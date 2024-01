Chi gioca al posto di Berardi in Monza-Sassuolo

Il Sassuolo dovrà fare a meno di Domenico Berardi per la trasferta di domani contro il Monza in programma alle ore 15. Il capitano neroverde si è fatto male al ginocchio sinistro nell'allenamento di giovedì e gli esami successivi hanno evidenziato una una lesione al menisco mediale a causa della quale si è dovuto operare.- Contro il Monza dovrebbe giocare dal primo minuto l'ex milanista; insieme a lui dovrebbero esserci Bajrami - favorito su Boloca - e Laurienté. Se invece l'allenatore dovesse decidere di far giocare Boloca dal primo minuto con Bajrami in panchina, uno tra Thorsvedt e Matheus Henrique verrebbe avanzato sulla trequart con l'inserimento del centrocampista italo-romeno in mediana.- Per Castillejo può essere. Una cifra non altissima, che i neroverdi potrebbero decidere di investire se lo spagnolo dovesse far bene in questa seconda parte di stagione. Nei primi mesi ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, la maggior parte entrando dalla panchina ed è ancora a caccia del primo gol.