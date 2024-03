Quando torna Caputo? La data per il rientro, la posizione dell'Empoli e un futuro da decidere

Gabriele Stragapede

La sconfitta contro il Cagliari ha sancito il primo passo falso dell’Empoli dall’arrivo di Davide Nicola sulla panchina dei toscani. Un mancato successo che ha riportato speranza nella formazione sarda e ha rimesso gli azzurri in una posizione ancora pericolosa, viste le sole due lunghezze di vantaggio sul club allenato da Ranìeri e la zona retrocessione. La prossima sfida degli uomini di Nicola sarà altrettanto ardua, se non di più, visto che l’Empoli è atteso dalla sfida di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. In vista della 28esima giornata del campionato di Serie A, mister Nicola potrà contare su un elemento della sua rosa che, nel corso degli ultimi mesi, ha vissuto la piazza toscana ai margini.



IL RINFORZO – Al di là degli arrivi nel mercato invernale, che ha regalato un giocatore del calibro di Mbaye Niang, il reale rinforzo per il reparto offensivo di Nicola sarà Francesco Caputo. La buona notizia, infatti, è che il classe 1987 è tornato ad allenarsi nuovamente insieme al resto del gruppo e sembra aver superato il fastidio alla caviglia che lo ha costretto a restare fuori dal terreno di gioco per quasi due mesi. Salvo imprevisti, dunque, domenica l'attaccante tornerà nella lista dei convocati e sarà a disposizione di Davide Nicola, che avrà nuovamente una freccia da scagliare dall’arco del suo parco attaccanti.



IL CALVARIO – Sin dall’arrivo dell’ex tecnico della Salernitana, tra le altre, Caputo non è riuscito a scendere in campo e a dare il suo contributo alla causa salvezza della società toscana. Ma perché? Dopo i leggeri problemi al polpaccio accusati sia a inizio stagione, sia a fine dicembre, il calvario di Caputo nasce proprio dalla sfida contro il Milan (che si è disputata lo scorso 7 gennaio al Castellani e persa per 0-3). Da quella partita, infatti, l’ex Bari è stato alle prese con un infortunio alla caviglia che non l’ha lasciato libero di allenarsi insieme al resto del gruppo squadra. Dopo qualche settimana, sembrava che il centravanti potesse recuperare e rientrare nelle dinamiche degli azzurri, salvo poi fermarsi nuovamente e rimanere ai box sino a questo momento. Ora finalmente Caputo vede la luce in fondo al tunnel e la convocazione è sempre più vicina.



LA STAGIONE – Pronto a ripartire, dunque, l’esperienza toscana dell’attaccante classe ‘87. In questa stagione, Caputo ha disputato 15 partite in Serie A, segnando 3 reti. L’ultimo gol, dopo quelli siglati contro Fiorentina e Frosinone, risale allo scorso 26 novembre 2023, nella partita valida per la 13esima giornata del massimo campionato italiano contro il Sassuolo (match perso per 3-4 dall’Empoli, ma nel quale Caputo aveva sbloccato l’incontro dopo soli 4 minuti).



FUTURO – L’ultimo scorcio di quest’annata darà le riposte necessarie alla società toscana sul futuro di Caputo. Viste le condizioni fisiche che, nel corso del recente periodo, non sono state ottimali e dato un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, a 36 anni compiuti (saranno 37 il 6 agosto) è giusto che si cominci a pensare a quale sia il percorso più adatto per entrambe le parti. Il nome di Caputo, infatti, può tornare di moda per molte piazze tra Serie A e B, sia in caso di retrocessione che di salvezza da parte del club toscano. Molto dipenderà dalle sue condizioni e dalle prestazioni che fornirà da qui a fine maggio. Ma per il futuro ci sarà un’estate adatta a valutare. Al momento, Caputo pensa al presente, al suo rientro nella lista dei convocati e al suo ritorno in campo, sempre più vicino.