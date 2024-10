Getty Images

Ormai è un motivo ricorrente, un'abitudine consolidata. In un calendario colmo di impegni, dove non è concesso a nessuno abbassare il ritmo,sono solo gli ultimi di una lunga e preoccupante serie di stop fisici, che oltre a tornare con sempre più insistenza tra i leitmotiv di questo inizio di campionato, si presentano con esiti spesso gravi e con prognosi a lungo termine. Un problema su cui, sicuramente, vale la pena riflettere.In ordine di tempo l'ultimo a fermarsi è stato, uscito in barella dalla sfida con l'Inter e parso molto dolorante, in seguito a una torsione che ha interessato il ginocchio dell'attaccante granata e per la quale si attendono ancora glie siti ufficiali. Il suo stop fa da eco a quello di, out dopo pochissimi minuti nella sfida di Champions contro il Lipsia, per il quale la diagnosi è stata impietosa: rottura del crociato e Juve costretta a rinunciare a lui per tanto tempo. Ma qualcosa di simile era successo pochi giorni prima anche a, vittima di un infortunio horror durante Venezia-Genoa, con frattura del perone e operazione chirurgica inevitabile. Ma non sono solo questi gli infortuni di grave entità che tengono in apprensione le società italiane: il Milan deve fare i conti con lo strappo muscolare che ha coinvoltoa settembre in nazionale (rientro previsto non prima di gennaio), che si va ad aggiungere all'operazione al crociato dia inizio agosto. L'Inter in estate ha dovuto fare i conti con la frattura del perone di, arrivata in Copa America con il Canada, mentredella Roma è stato da poco operato per la frattura al malleolo subita nel match contro il Genoa. A questi si aggiungono i lungodegenti:dell'Atalanta (crociato per entrambi),del Bologna (crociato anche lui),dell'Empoli (crociato),del Parma (caviglia),del Torino (crociato) edel Verona (distorsione del legamento collaterale del ginocchio).

Anche all'estero il trend sembra seguire la stessa linea con le big degli altri campionati non risparmiate dalla piaga degli infortuni in questo inizio di stagione. L'ultimo è quello di, uscito ieri in barella dalla sfida tra Real Madrid e Villarreal per un grave infortunio al ginocchio, ma non è di certo l'unico. Nei Blancos sono ai box ancheper rottura del crociato, mentre i rivali del Barcellona devono rinunciare a, fermato dallo stesso problema durante gli Europei con la Spagna. I blaugrana devono fare a meno anche diper rottura del tendine rotuleo e tra gli altri anche di, operato al bicipite femorale. Anche le big di Premier non sono da meno, con il Manchester City costretto a rinunciare a(rottura del crociato) e Oscar Bobb (frattura alla gamba), mentre l'Arsenal sente l'assenza di, vittima di una brutta distorsione alla caviglia in nazionale. Il Bayern Monaco deve fare i conti con la rottura del crociato die la lesione al menisco di, il Paris Saint-Germain ha perso(rottura del crociato) e, operato alla caviglia. E l'elenco sarebbe ancora lungo, coinvolgendo tutti i club, nessuno escluso.

Insomma, se gli stop non mancano certamente, con la rottura del crociato che si presenta come problema ricorrente e accentuato rispetto al passato, cosa non manca sono gli impegni in calendario. Ormai si gioca praticamente tutti i giorni, con le singoleper accontentare le esigenze televisive e partecipare a un. Non è un segreto, infatti, che laabbia come obiettivo anche questo: far giocare sempre di più le squadre, per favorire lo spettacolo, forse anche un po' a scapito dei comprensibili limiti fisici dei giocatori, spremuti per tutta la stagione. Se a questo si aggiungeche debutterà la prossima estate, è chiaro che tra campionati, coppe nazionali e impegni con le rispettive rappresentative nazionali (Nations League, qualificazioni e Europei e Mondiali), i giocatori si trovano ad affrontare un calendario sostanzialmente intasato.