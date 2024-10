Juventus, per Bremer stagione finita: lesione del legamento crociato del ginocchio, si dovrà operare

Laperde per un lunghissimo stop il proprio muro difensivo. Il centrale brasiliano è stato costretto a dare forfait dopo soli 5 minuti della seconda giornata di Champions League contro il Lipsia e gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi hanno confermato le pessime sensazioni già avute in campo: rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio.Bremer era andato in contrasto al minuto 4 con Openda mentre l'attaccante belga era lanciato in contropiede verso la porta di Di Gregorio. I due sono andati a contrasto spalla contro spalla, ma nel momento dello scontro il centrale ex-Torino ha messo male il piede provocandosi una distorsione seria del ginocchio sinistro rimanendo a terra in un grido di dolore importante. I medici hanno effettuato tutti i test del caso, ma è stata subito necessaria la sostituzione con l'uscita dal campo aggrappato ai medici e zoppicando e con l'ingresso in campo al suo posto di Federico Gatti.

Nella mattinata di oggi, in stampelle e con un evidente tutore posizionato su tutta la gamba,. Nei prossimi giorni si opererà, ma solitamente i tempi di recupero per questi infortuni sono di almeno 5-6 mesi e con i successivi mesi di riatletizzazione. Di fatto è più che probabile che per lui si possa parlare di stagione finita.