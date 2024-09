Quanto costa e quanti abbonamenti servono per vedere il calcio in tv in Europa? La Serie A non è la più cara

ha analizzato un tema di cui si è molto dibattuto negli ultimi mesi anche in Italia, e che continuerà a tenere banco anche nei prossimi anni, dopo che nell’ottobre 2023. Le due piattaforme proseguiranno trasmettendo la Serie A con la formula attuale, seppur con alcune novità: la pay-tv di Comcast avrà più big match, mentre DAZN conterà sempre su tutte le 380 partite stagionali.(come in Francia con DAZN che ha acquisito all’ultimo i diritti della Ligue 1)Ma quali sono le cifre che pagano i tifosi per quanto riguarda i maggiori campionati del vecchio continente?, alla luce delle differenze negli stipendi medi e nel costo della vita. Inoltre, per uniformità sono stati sempre presi in considerazione il costo più basso possibile anche spalmando - dove necessario - il prezzo delle soluzioni annuali su 12 mesi.

l’abbonamento standard a DAZN con pagamento annuale da 359 euro;

l’abbonamento con vincolo di 12 mesi a NOW con un costo di 14,99 euro al mese (pari quindi a 179,9 euro complessivi)

abbonamento mensile per otto mesi (considerando un mese gratuito e il periodo della Champions League) ad Amazon Prime (pari quindi a 44,9 euro)

Per quanto riguarda l’Italia, le cifre prese in considerazione riguardano l’ipotesi di prezzo più bassa disponibile, ovverosia:Tra gli altri Paesi, passiamo alla Spagna.l’abbonamento della telco iberica, che non consente una sottoscrizione solo per poter guardare i programmi ma passa necessariamente da una offerta legata alla fibra internet. Attualmente, quindi,, comprendendo non solo l’accesso alle partite trasmesse da Movistar ma anche quelle di DAZN (con la doppia visione in contemporanea ma solo se collegati alla stessa rete domestica), l’abbonamento alla fibra, uno smartphone e i canali di programmazione extra-sportiva di Movistar.

per poter guardare le 200 partite annue che la Premier League trasmette in tv (su un totale del campionato di 380):(due giornate complessive). Sky offre un abbonamento con tutto il calcio, anche i canali di TNT Sports tranne Amazon, a 45 sterline (circa 55 euro) per il primo mese e 73 sterline (circa 87 euro) per i successivi undici mesi, per un totale di 848 sterline (1.015 euro). In alternativa, c’è la possibilità dello streaming: l’abbonamento al pacchetto sport di NOW costa 26 sterline per i primi sei mesi e poi 34,99 sterline al mese (circa 42 euro), mentre quello a Discovery+ Premium che comprende anche TNT Sports costa 30,99 sterline al mese (circa 37 euro), per un totale di circa 737 sterline (circa 883 euro) Sia in caso di abbonamento alla tv classica che in caso di abbonamento streaming, inoltre, gli utenti per seguire tutto il campionato inglese devono anche abbonarsi ad Amazon, al costo di 18 sterline (circa 21,5 euro) totali per i due mesi in cui serve l’abbonamento.

Anche in Francia, dopo ile le problematiche legate all’ultima asta, sono necessari due diversi abbonamenti per poter guardare tutto il campionato. La Ligue 1 è infatti così suddivisa: 8 partite su 9 per giornata su DAZN, la restante gara in diretta su BeIN Sports e in differita su DAZN. Il costo? DAZN in Francia ha lanciato una promozione a 19,99 euro al mese, che saliranno dopo 12 mesi a 29,99 euro al mese. Per seguire tutto il calcio, inoltre, serve un abbonamento a Canal+ Sport (che comprende anche i canali di BeIN Sports) al costo di 34,99 euro al mese:

per poter guardare tutto il calcio disponibile. DAZN ha un abbonamento al costo di 34,99 euro al mese e trasmette infatti 106 partite a stagione di Bundesliga e 121 partite di Champions League annue, oltre a diversi campionati esteri. Per poter tuttavia completare la visione di tutto il calcio disponibile in tv, serve anche l’abbonamento a Sky: il costo è di 64,99 euro mensili con abbonamento combinato sia a DAZN che a Sky. In alternativa, c’è la versione tedesca di Now, ovverosia Wow, con un costo pari a 24,99 euro al mese.

