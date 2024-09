Serie A, ricavi dallo sponsor di maglia: Inter e Milan in vetta, Juventus fuori dalla Top 10, Fiorentina sul podio e Lazio in fondo

AFP via Getty Images

E’ questa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione che emerge per quanto riguarda gli sponsor sulle divise da gioco dei club di Serie A nella stagione 2024/25. Quest’anno, al momento, il totale dei corrispettivi dalle jersey sponsorship in Serie A ammonta a circa 180 milioni di euro, in netto calo rispetto ai 230 del 2023-24.Anche quest’anno, la Lega ha confermato il regolamento in vigore dal 2018-19, che consente l’. La diversificazione degli spazi è efficace soprattutto per le realtà medio-piccole, che possono così arricchire i propri introiti e incrementare gli incassi.

, mentre sul retro è rimasto Cygames (per un introito pari a 4 milioni di euro). Le trattative per il main sponsor continuano, con la consulenza dell’agenzia Two Circles, mentre per ora si continuerà a dare spazio alla collaborazione con Save The Children.. I nerazzurri hanno un accordo con Betsson (l’Agcom ha dato l’ok, nessuna violazione del Decreto Dignità)., oltre ai 6 milioni dallo sponsor di manica Gate.io e confermato il back sponsor U-Power (5 milioni), per un totale di 41 milioni tra i tre contratti.. E sulla manica c’è Msc: altri 5 milioni, per un totale di 35 milioni di euro (da capire se arriverà un nuovo retro sponsor, dopo la scadenza dell’accordo con WeFox).

MA SCOPRIAMO, NELLA NOSTRA GALLERY, LA CLASSIFICA DEGLI SPONSOR DEI CLUB DI SERIE A



