Quanto deve pagare il Bologna per il riscatto di Odgaard

è una delle intuizioni del Bologna nel mercato di gennaio. L'ennesima del dirigente rossoblù Giovanni Sartori, sempre attento alle occasioni in campo internazionale., dove però qualche anno fa aveva già giocato una manciata di minuti. Era la stagine 2018-19 quando il danese debuttò con la maglia del Sassuolo giocando l'ultimo quarto d'ora della gara con la Spal; la sua prima nel campionato italiano, in panchina c'era De Zerbi.- Odgaard è cresciuto nelle giovanili dell'Inter che l'ha pescato in Danimarca e poi l'ha ceduto al Sassuolo; in questi anni ha giocato anche in Svizzera e in Olanda dove si è messo in vetrina con la maglia dell'Az Alkmaar.: finora la dirigenza è entusiasta delle prime prestazioni del giocatore, che se dovesse continuare su questo livello a fine stagione verrà riscattato.