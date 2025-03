Milan, Reijnders in sede per firmare il rinnovo di contratto: le cifre e la durata

In questi istanti il centrocampista olandese è arrivato in sedecome testimoniato dalle immagini:quest’anno si è rivelato indubbiamente il miglior giocatore per rendimento, oltre che il miglior marcatore, a pari merito con Pulisic, con i suoi- L'ex AZ Alkmaar è arrivato per firmareche lo legherà ai rossone, guadagnando circarispetto agli 1,6 che percepiva finora.

- Queste le parole con cui Reijnders aveva preannunciato il prolungamento dell'accordo, a France Football: "Il mio obiettivo più grande è vincere quanti più trofei possibile. Perché se gioco a calcio è per scrivere il mio nome nei libri di storia.Sono serviti diversi colloqui e un lungo scambio di mail, alla fine è arrivata la stretta di mano tra il papà-agente e i dirigenti rossoneri.Nel nuovo contratto di Reijnders non sarà inseritadi conseguenza,e solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe convincere i rossoneri a sedersi al tavolo delle trattative.