Quanto guadagna chi vince la Champions

La Champions League è la competizione che porta più soldi nelle casse dei club. Chi vince il torneo si porta a casa un bonus da 4,5 milioni di euro, che si sommano ai 15,5 ricevuti per aver giocato la finale e a quelli incassati durante le varie fasi della competizioni.. Altri incassi arrivano dal ranking storico, i 32 club partecipanti si divideranno 1,137 milioni di euro in base alla posizione finale. Un'altra entrata arriva dal market pool: la Uefa divide 300,3 milioni che arrivano dai diritti tv.

- L'anno scorso il Manchester City, che ha alzato la Champions al cielo grazie al successo contro l'Inter,. In quel caso ogni partita vinta fa guadagnare 2,8 milioni di euro, il pareggio ne porta 930mila e per la sconfitta non si guadagna nulla.- Solo per la partecipazione alla Champions, ogni squadra ha diritto a 15,64 milioni, gli ottavi di finale valgono 9,6 milioni, chi arriva ai quarti ne guadagna 10,6 e con l'accesso alla semifinale nelle casse arrivano 12 milioni e mezzo, che diventano 15,5 in caso di qualificazione alla finalissima.; per il prossimo anno, secondo alcune indiscrezioni, si potrebbe salire a 3,5.