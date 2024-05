Quanto guadagna chi vince l'Europa League

Chi vince l'Europa League accede di diritto alla prossima Champions League, ma non solo. Il club che trionfa in finale ha garantito anche un premio economico da incassare alla fine del torneo., che si aggiungono ai 4,6 ricevuti per la qualificazione alla finale; considerando l'intero cammino in Europa League, il guadagno totale si avvicina ai 25 milioni di euro.- La cifra complessiva, la somma totale è stata divisa così: il 25% è la quota di partenza (circa 116,25 milioni), il 30% è legato ai risultati (139,5 milioni), il 15% in base al ranking decennale (69,75 milioni) e l'ultimo 30% dipende dal market pool (139,5 milioni).

- I, a questi si sommano cifre diverse in base al risultato di ogni partita: 630mila euro in caso di vittoria, 210mila per ogni pareggio e nulla se la squadra perde. Chi chiude il girone al primo posto incassa 1,1 milioni, la seconda guadagna 550mila euro. 1,2 milioni è la cifra assegnata per la qualificazione agli ottavi, 1,8 per chi va ai quarti di finale e 2,8 milioni per l'accesso alle semifinali; come detto, poi, 4,6 sono i milioni che incassa chi arriva in finale e altri 4 li prende la vincitrice dell'Europa League.