Quanto guadagna Ederson nell'Atalanta

Nell'Atalanta che ha vinto l'Europa League grazie alla tripletta di Lookman contro il Bayer Leverkusen, in mezzo al campo spicca il brasiliano. Ennesimo investimento giusto di un club che difficilmente sbaglia sul mercato, i nerazurri l'hanno. In questa stagione l'hanno seguito con attenzione Juventus e Barcellona, che stanno pensando a lui per l'estate.- L'Atalanta non chiude alla cessione, è consapevole che nei prossimi mesi potrebbero arrivare proposte per il brasiliano e non è escluso che arrivino offerte importanti anche dalla Premier League.di parte fissa più bonus, la scadenza è fissata per giugno 2027 che permette al club di non fare sconti rispetto alla valutazione fissata per il giocatore.

- La Juventus ne parlerà con Thiago Motta per capire se prendere informazioni sugli eventuali costi dell'operazione, con l'idea di provare a inserire una o più contropartite per abbassare la parte cash:, che in passato si era interessata anche a Kean e Iling-Junior.