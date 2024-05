Quanto vale Ederson, obiettivo della Juventus

Getty Images

Nella finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusenè stato uno dei migliori in campo: la vittoria della coppa è stata la ciliegina di una stagione da protagonista nel centrocampo nerazzurro., è maturato e ora è considerato uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo. Lo seguono la Juventus e il Barcellona, che secondo la stampa spagnola si è interessato per la prossima stagione.- Ederson è l'ennesimo talento valorizzato dall'Atalanta, che un anno e mezzo fa l'ha preso dalla Salernitana per 21 milioni di euro e ora si sfrega le mani annusando l'ennesima plusvalenza.. La Juventus sta valutando le strategie di mercato, la dirigenza parlerà con Thiago Motta per capire se è un giocatore che interessa al nuovo allenatore e poi verranno fatte valutazioni economiche, consapevoli della concorrenza del Barça.

- La valutazione di Ederson rappresenta investimenti da Premier League e non è escluso che qualche club inglese si faccia avanti in estate,per abbassare la parte cash: Miretti e Fagioli possono essere due possibili giocatori da inserire nell'affare con l'Atalanta, che in passato si era interessata anche a Kean e Iling-Junior.