Quanto guadagna Greenwood, obiettivo della Juventus

L'idea Mason Greenwood sta prendendo corpo in casa Juventus. I bianconeri cercano un attaccante per la prossima stagione e in questi mesi hanno seguito da vicino le prestazioni del giocatore inglese con la maglia del Getafe.. Il cartellino è ancora di proprietà dei Red Devils che in estate l'hanno girato in prestito in Liga, a fine stagione tornerà ma il giocatore è in uscita e la Juventus è interessata.

- I bianconeri sono convinti delle qualità di Greenwood e quella che era nata come un'indiscrezione si sta facendo strada nelle strategie della dirigenza. L'eventuale affare rientrerebbe anche nei parametri economici della società con Giuntoli che si sta impegnando in prima persona per portare il giocatore a Torino.e la volontà del Manchester United di venderlo dopo il prestito al Getafe possono essere due fattori in favore dei bianconeri.

- L'estate scorsa il nome di Mason Greenwood era già stato accostato alla Serie A:. Un'idea nata negli ultimi giorni con il presidente Lotito in persona che si era mosso in prima persona per capire se c'erano margini per portare il giocatore nella capitale, ma fin dall'inizio l'affare non è sembrato semplice e così i biancocelesti hanno mollato la presa.