Quanto guadagna il Napoli dal riscatto di Cajuste

Getty Images

Dopo una stagione complicata con il Napoli, il centrocampista svedese è arrivato in un’annata difficile nella quale il club di De Laurentiis aveva cambiato dirigenza e allenatore dopo la vittoria dello scudetto. L’anno scorso sono stati 3 i tecnici che si sono alternati sulla panchina del Napoli (Garcia, Mazzarri e Calzona), ma Cajuste non è riuscito a prendersi il posto da titolare con nessuno di loro e in generale non ha avuto molto spazio.- Così il Napoli ha deciso di metterlo sul mercato, l’obiettivo era trovare una sistemazione a Cajuste per liberare un posto a centrocampo e prendere un sostituto. Poco prima del debutto in campionato della squadra di Conte (ko 0-3 a Verona),, che il Napoli incasserà se gli inglesi dovessero decidere di prenderlo a titolo definitivo.

- Prima dell’affondo dell’Ipswich il Napoli stava per chiudere la cessione di Cajuste con un altro club. Sempre in Inghilterra, sempre in Premier League.. Era tutto fatto, gli agenti già in Inghilterra per le visite mediche del ragazzo. Ma all’ultimo il club inglese ha avuto un ripensamento e si è tirato indietro.