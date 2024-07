Quanto guadagna Lautaro all'Inter dopo il rinnovo

Getty

Lautaro Martinez è stato forse il giocatore più importante dell'ultimo scudetto dell'Inter: fondamentale per Inzaghi, ha vinto la classifica cannonieri segnando 24 gol in campionato, 8 in più di Vlahovic secondo. La società non ne vuole sapere di privarsi dell'attaccante argentino, e così dopo un tira e molla con l'agente del giocatore durato mesi,

- Lautaro ha rinnovato il contratto per altri tre anni rispetto al precedente, allungando la scadenza da giugno 2026 a 2029;. Uno sforzo importante da parte del club per blindare il giocatore più importante del momento, l'uomo-copertina dell'ultimo scudetto e quello che può diventare il calciatore-simobolo dell'Inter nei prossimi anni.- Il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez è legato a quelli di. Dopo lo scudetto vinto l'anno scorso l'Inter vuole voltare pagina e ripartire da loro per provare a costruire un ciclo vincente partendo da quattro certezze come basi solide del progetto. Un giocatore per reparto più l'allenatore, creando intorno a loro la squadra del futuro.