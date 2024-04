Quanto guadagna l'Inter dall'affare Di Gregorio-Juventus

ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri della Serie A. Dopo essere stato uno dei protagonisti della promozione del Monza in Serie A si è confermato anche tra i grandi mettendo in panchina Cragno: prima Stroppa e poi Palladino, chi è arrivato in panchina ha puntato sulla continuità e il classe '97 si è tenuto stretto il posto. Tanto da attirare l'attenzione delle big: lo (ri)vuole l'Inter ma soprattutto la Juventus, che ha avviato da tempo i dialoghi col Monza e sta provando a portarlo a Torino.

- L'Inter lo rivuole, già. Perché Di Gregorio è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e vince uno scudetto con la Primavera prima di essere girato diversi anni in prestito tra Serie B e C. Nell'estate 2022 il portiere passa a titolo definitivo al Monza per il quale è scattato l'obbligo di riscatto grazie alla promozione in Serie A,che potrebbero avere quest'estate se la trattativa con la Juventus dovesse concretizzarsi.

- Nelle idee dei bianconeri Di Gregorio arriverebbe a Torino per fare il vice Szczesny al posto di Perin (che, in cambio, potrebbe essere girato al Monza).e per il quale al momento la trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo. Per il classe '97 è stato previsto un percorso simile a quello che ha fatto proprio Szczesny appena arrivato alla Juve: una fase di rodaggio dietro a Buffon, prima di prendersi i pali bianconeri.