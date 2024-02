Quanto vale Di Gregorio per il Monza

Tra i portieri italiani in rampa di lancio c'è Michele Di Gregorio, che alla sua seconda stagione in Serie A tra i pali del Monza di sta confermando un giocatore di livello. Classe '97, con i biancorossi ha conquistato la promozione dalla Serie B da protagonista rimanendo un punto fermo della squadra anche in questi ultimi due anni. Nella prima stagione in A è riuscito a superare la concorrenza di Cragno che Galliani aveva preso dal Cagliari, l'allenatore Stroppa è andato avanti con Di Gregorio e anche Palladino appena arrivato gli ha subito dato fiducia.



QUANDO VALE DI GREGORIO - Un posto da titolare meritato sul campo parata dopo parata, Di Gregorio ha messo una dietro l'altra prestazioni convincenti tanto da diventare un possibile uomo mercato in estate. Il giocatore ha attirato l'attenzione di qualche big che lo sta seguendo con interesse, per il Monza rimane un giocatore importante e se qualche club si vuole fare avanti dovrà presntarsi con un'offerta di circa 20 milioni di euro. Questa è la valutazione che fa il club biancorosso del suo portiere.



CHI VUOLE DI GREGORIO - Tra le squadre che stanno seguendo la sua crescita c'è l'Inter con la quale ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia Primavera: cresciuto nelle giovanili nerazzurre, sarebbe utile anche per le liste europee come giocatore cresciuto nel proprio vivaio. In vista di un eventuale addio di Szczesny anche la Juventus sta studiando Di Gregorio: i bianconeri sono sempre attenti ai portieri italiani e non hanno mollato Carnesecchi dell'Atalanta. L'unica squadra che ha fatto un sondaggio per Di Gregorio però al momento è la Roma, che sta valutando il suo profilo per la prossima stagione in vista del possibile addio di Rui Patricio in scadenza di contratto.