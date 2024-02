Quanto guadagna Di Gregorio nel Monza

Alla fine della stagione diverse squadre probabilmente cambieranno il portiere titolare, in questo periodo i dirigenti stanno studiando i profili più interessanti, le occasioni di mercato per l’estate e iniziano a informarsi su eventuali margini per far partire una trattativa.



JUVE SU DI GREGORIO - La Juventus dovrà valutare la posizione di Wojciech Szczesny, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e al momento non sono ancora in programma incontri per il rinnovo. I bianconeri sono sempre attenti ai portieri italiani: Carnesecchi è uno di quelli che piace di più, ma in questi mesi stanno studiando con attenzione anche Michele Di Gregorio del Monza.



QUANTO GUADAGNA DI GREGORIO - Classe ‘97, dopo aver conquistato la promozione da protagonista si sta confermando un portiere di livello anche in Serie A. All’inizio della scorsa stagione è riuscito a superare la concorrenza di Cragno che Galliani aveva preso dal Cagliari, da quel momento è diventato un intoccabile di Stroppa prima e di Palladino poi. Di Gregorio ha un ingaggio di circa 700mila euro, chi vuole il portiere in estate ha margini per mettere sul piatto uno stipendio più alto senza dover proporre cifre fuori budget.



CHI VUOLE DI GREGORIO - Juve ma non solo, perché Di Gregorio è monitorato anche dall’Inter dove con la quale ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia Primavera: cresciuto nelle giovanili nerazzurre, sarebbe utile anche per le liste europee come giocatore cresciuto nel proprio vivaio. L'unica squadra che ha fatto un sondaggio per Di Gregorio però al momento è la Roma, che sta valutando il suo profilo per la prossima stagione in vista del possibile addio di Rui Patricio in scadenza di contratto.