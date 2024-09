Quanto guadagna Maignan al Milan

Getty Images

è uno dei leader del nuovo Milan, che dopo la vittoria dello scudetto e l'addio di Pioli sta iniziando un nuovo ciclo delquale il rossonero è uno dei punti fermi. Quarta stagione in rossonero per uno dei migliori portieri in circolazione in Europa, il francese si fa sentire nello spogliatoio con personalità e leadership, per i giovani è diventato un punto di riferimento e in particolare per Lorenzo Torriani, Maignan lo aiuta e lo riempie di consigli già prima dell'exploit nella torunée estiva.- La società è consapevole che potrebbero arrivare delle proposte importanti per Maignan, così sta provando a blindare il portiere francese e in questo periodo è in corso una trattativa per il rinnovo del contratto con i rossoneri., e potrebbero aumentare in caso di prolungamento.

- A fine maggio 2021 il Milan annuncia l'acquisto di Maignan alla riapertura ufficiale del mercato, il classe '95 è arrivato in Italia dopo aver vinto la Ligue 1 con il Lille - suo primo trofeo in carriera - ed essere stato il portiere con il maggior numero di clean sheet di tutto il campionato.per portare in rossonero un giocatore che, oggi, vale almeno tre volte tanto.