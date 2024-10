Quanto guadagna Mingueza al Celta Vigo

Getty Images

La Roma si sta iniziando a muovere in vista del mercato di gennaio. Prime idee per rinforzare la rosa di Juric, che: salutato Karsdorp in estate, Saul Abdulhamid non convince e il 2007 Buba Sangaré non è considerato ancora pronto.- Così la Roma si sta guardando intorno, e dalla Spagna ai giallorossi è stato accostato il profilo di Oscar Mingueza, spagnolo classe ‘99 del Celta Vigo e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, quella Masì che da sempre ha sfornato grandi giocatori., una cifra che rientra in pieno nel budget stabilito per gli stipendi e in linea con il nuovo progetto giallorosso.

- Il Celta vorrebbe rinnovargli il contratto provando anche ad aumentare o togliere la clausola rescissoria, ma. E non è escluso che glielo possa togliere: l’anno scorso ha giocato tutte le 38 partite di Liga, delle quali 34 da titolare.