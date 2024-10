Quanto vale la clausola di Mingueza, che piace alla Roma

Getty Images

Prime idee, primi approcci per mettere le basi in vista del mercato di gennaio. La Roma si sta iniziando a muovere con: confermato Celik e salutato Karsdorp, le alternative al turco sono l'arabo Saud Abdulhamid che però ancora non convince del tutto e il classe 2007 Buba Sangaré, arrivato in estate dal Levante ma che ha ancora bisogno di tempo.- Per questo alla riapertura del mercato i giallorossi cercheranno un rinforzo in quella zona del campo, e. Se la dirigenza dovesse decidere di investire questa cifra non ci sarà neanche bisogno di parlare con il club spagnolo e potrà trattare direttamente con il giocatore, ma la strategia della Roma potrebbe essere anche quella di sedersi con il Celta per provare a prendere il giocatore a una cifra inferiore.