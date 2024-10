Quanto guadagna Pogba alla Juventus

Getty Images

Per ora, Paul Pogba alla Juventus costa poco, pochissimo:. Lo stop iniziale di 4 anni, infatti, è stato ridotto a 18 mesi e così il giocatore sta già facendo il countdown per tornare in campo. Da capire con quale maglia, perché il suo desiderio è quello di rimanere in bianconero ma la società vorrebbe trattare la risoluzione del contratto.- Il motivo principale che spinge il club a provare a forzare l'addio anticipato di Pogba rispetto alla scadenza del contratto prevista per giugno 2026 è l'alto ingaggio che percepisce l'ex Manchester United: perché. Il club considera fuori dai parametri uno stipendio del genere, e per questo se non si troverà l'intesa sulla risoluzione proverà trovargli una nuova sistemazione nel mercato di gennaio.

- In questi ultimi mesi Pogba è stato accostato a diverse squadre: alcuni rumors hanno parlato di interessi da parte della, alcuni club del Qatar sono alla finestra pronti a tentare Paul a suon di milioni e altre voci di mercato parlano di un interessamento da parte del Marsiglia di De Zerbi e del Los Angeles FC in MLS, club dove giocano già i suoi ex compagni di nazionale Giroud e Lloris.