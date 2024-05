Quanto guadagna Thiago Motta alla Juventus

Il nome diè sempre stato l'unico profilo sul quale la Juventus ha lavorato per il dopo Allegri. Da settimane, da mesi. Dal giorno in cui la dirigenza aveva deciso che lo avevano individuato come successore ideale dell'allenatore toscano, la macchina bianconera si è messa in moto per anticipare la concorrenza e strappare il sì di Motta. Tra le parti è stato raggiunto da tempo un accordo verbale, la Juve ha strappato il sì dell'allenatore del Bologna mettendo sul piatto- Per Thiago Motta quindi è sempre più Juventus, per una società che ha scelto un allenatore giovane col quale iniziando un nuovo progetto; il salto in una big è arrivato dopo una grande stagione sulla panchina del. I due gioielli rossoblù saranno tra i protagonisti del prossimo mercato, con la Juventus in prima fila per il difensore cresciuto nella Roma.

- Giuntoli infatti è già al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare al nuovo allenatore, e Calafiori è uno dei principali obiettivi per una difesa che potrebbe cambiare qualcosa tra partenze e nuovi arrivi., i rossoblù hanno aperto alla cessione del classe 2002 ma vogliono rimandare ogni discorso alla fine dell'Europeo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.