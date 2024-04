Come può giocare la Juventus con Thiago Motta

A fine stagione la Juventus volterà pagina. Al di là della posizione in classifica e degli obiettivi da raggiungere, molto probabilmente Massimiliano Allegri lascerà la panchina bianconera e la società punterà su un nuovo profilo., col quale è stato trovato un accordo di massima dopo i contatti delle scorse settimane.- L’ex centrocampista lascerà il Bologna dopo una stagione ad alto livello, piace anche al Milan e all’estero ma la Juventus quella che ha fatto passi concreti prima di tutti. In attesa di capire come si muoveranno sul mercato,(l’altro obiettivo era Ferguson, prima dell’infortunio al crociato) per provare a prendere un pacchetto unico dai rossoblù con dentro l’allenatore e uno dei giocatori-chiave della stagione. Per il difensore c’è concorrenza sia dall’Italia che dall’estero, ma se davvero Motta dovesse arrivare sulla panchina della Juventus i bianconeri potrebbero diventare la prima scelta.

- Vediamo però quali potrebbero essere le scelte di Thiago Motta se dovesse diventare davvero il nuovo allenatore della Juventus, considerando i giocatori attualmente in rosa.Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Rabiot; Chiesa, Yildiz, Kostic; Vlahovic.