Quanto guadagna Zirkzee nel Bologna

Joshua Zirkzee è in rampa di lancio. Un gol dietro l'altro continua a convincere tutti, le sue giocate hanno fatto il giro del mondo e ogni volta che il Bologna gioca in casa ci sono sempre più osservatori arrivare da tutti i top club europei. Il mercato ha puntato gli occhi su di lui, l'attaccante olandese sarà uno dei protagonisti delL'estate e i rossoblù sono consapevoli che probabilmente finirà in qualche big. Dopo essere definitivamente esploso in una piazza tranquilla e ambiziosa si sente pronto per fare il grande salto.



QUANTO HA PAGATO IL BOLOGNA PER ZIRKZEE - Il Bologna ha deciso di affondare il colpo per Zirkzee nell'estate 2022, quando ha investito 8,5 milioni di euro per prenderlo dal Bayern Monaco nonostante una prima esperienza complicata in Serie A nella seconda parte della stagione 2020-21 con la maglia del Parma. In rossoblù la musica è cambiata: dopo un anno da vice Arnautovic durante il quale non aveva convinto proprio tutti, è diventato un intoccabile nelle scelte di Thiago Motta che sta stupendo tutti diventando la sorpresa del campionato.



QUANTO GUADAGNA ZIRKZEE - L'ingaggio di Zirkzee a Bologna è inferiore al milione di euro: si aggira intorno ai 900mila euro e dà margine ai club interessati di poter proporre uno stipendio superiore senza rischiare di andare fuori budget o superare il tetto salariale. Sicuramente il prossimo ingaggio di Zirkzee andrà oltre il milione, in Premier League avrebbe la possibilità di guadagnare di più ma in Italia ci sono Napoli e Milan pronte a convincerlo a rimanere. Tutti pazzi per Zirkzee, il talento in rampa di lancio pronto per una big.