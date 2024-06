Quanto vuole l'agente di Zirkzee per le commissioni

Getty Images

con i quali il giocatore può liberarsi dai rossoblù. Milan davanti a tutti, quindi, più indietro il Napoli - qualche contatto preliminare, e non recentemente - e alcuni club inglesi che l'hanno seguito durante l'ultima stagione. Zirkzee è stato l'uomo-copertina della squadra di Thiago Motta che ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan la studiato nei particolari decidendo di puntare su di lui per sostituire Giroud volato in MLS.

- La volontà di Joshua è quella di rimanere in Serie A, dove l'anno scorso ha totalizzato 12 gol e 7 assist in 37 partite; numeri da bomber che hanno acceso i riflettori del mercato su di lui., proprietario della società Sports Invest che tra gli altri gestisce anche gli interessi di Douglas Luiz, Coutinho e Reguillon.

- Al momento nei piani del Bayern Monaco non c'è la volontà di riprendere Zirkzee:, e quindi il club resta alla finestra pronto a incassare solo una percentuale sulla cessione come da accordi col Bologna al momento del trasferimento in rossoblù. Per ora il Milan è davanti a tutti per Joshua Zirkzee, ma bisogna trovare l'accordo con il suo agente.