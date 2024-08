Quanto ha pagato il Bologna Erlic

Le migliori stagioni della sua carrierale ha fatte allo Spezia con Vincenzo Italiano in panchina. Ora i due si sono ritrovati a Bologna, il giocatore croato è stata una richiesta dell'allenatore che ha pensato a lui per rinforzare la difesa. Nonostante la retrocessione del Sassuolo nella scorsa stagione, il classe '98 è rimasto in Serie A e ha iniziato una nuova avventura in rossoblù: quattro anni di contratto con opzione per il quinto.- Il Sassuolo aveva preventivato l'addio di Erlic perché consapevole che il giocatore non voleva rimanere in Serie A, così il ragazzo insieme al suo entourage si sono guardati intorno scegliendo il Bologna come soluzione ideale per il futuro:, è stata un'operazione-lampo chiusa in pochi giorni da Sartori.

- Erlic era arrivato nelle giovanili del Sassuolo dopo il fallimento del Parma, ma: in due anni (2019-2021) il difensore croato ha giocato 55 partite segnando 3 gol e facendo 2 assist per i compagni, numeri importanti grazie ai quali in quel periodo era stato accostato anche al Milan.