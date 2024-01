Chi è Beppe Riso, il procuratore di Buongiorno

Beppe Riso è un procuratore che prende i giovani e li lancia nel grande calcio. Nella sua agenzia GR Sports ci sono Frattesi e Cristante, Buongiorno e Lovato. Da poco ha preso anche Baldanzi, uno dei migliori 2003 in Italia. Ma la storia dell'agente parte da lontano, un viaggio dalla Calabria a Milano gli cambierà la vita.



LA STORIA DI RISO - Ha 15 anni, nel bagaglio mette ambizioni e sogni di chi vuole fare il calciatore. Era una seconda punta alla Di Natale, ma la strada è breve. Lasciato il calcio deve reinventarsi una nuova vita a Milano. E fa di tutto, dal venditore di televisioni al postino. Anche il cameriere, ma il locale è quello giusto: lavora da Giannino, storico ristorante nel quale va spesso a mangiare Adriano Galliani. L'ex dirigente del Milan diventa un punto di riferimento per Riso, e anche dopo un brutto litigio legato al passaggio di Cristante al Benfica i due si erano subito chiariti.



FRATTESI E TONALI - Riso stava curando in prima persona lo scambio - poi saltato - Tevez-Pato tra Manchester City e Milan, in rossonero però ha portato Fernando Torres e Nigel de Jong. Uno dei trasferimenti più importanti è stato quello di Frattesi all'Inter dopo che il Napoli provò fino all'ultimo a portarlo in azzurro. Ma letteralmente: il cellulare di Riso squillava anche mentre il giocatore era nella sede nerazzurra per firmare il contratto. E nella stessa sessione di mercato ha concluso anche il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Mercato di calciatori ma non solo, perché nel suo staff - dove lavora il fratello Andrea - ha inserito anche Christian Maldini, che finita la carriera da giocatore ha iniziato quella da agente.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA BEPPE RISO



Sandro Tonali

Davide Frattesi

Alessandro Buongiorno

Bryan Cristante

Gianluca Mancini

Nicolò Rovella

Carlos Augusto

Tommaso Baldanzi

Matteo Pessina

Lorenzo Pirola

Lorenzo Colombo

Andrea Petagna

Lorenzo Lucca

Matteo Lovato

Roberto Gagliardini

Stefano Sensi

Gaetano Oristanio

Pietro Pellegri

Roberto Piccoli

Daniel Maldini