Quanto ha pagato il Napoli Gilmour

Quando sembrava che il Brighton avesse bloccato definitivamente la cessione di Billy Gilmour, il Napoli ha accelerato l'operazione affondando il colpo., e chiusa nelle ultime ore di mercato. Antonio Conte aveva chiesto un giocatore con le sue caratteristiche per rinforzare il reparto, quando il classe 2001 ha saputo dell'interesse del Napoli ha spinto per trasferirsi in Italia riuscendo così nel suo obiettivo.- La trattativa per Gilmour al Napoli aveva avuto un'accelerata con l'arrivo di O'Riley al Brighton - era un obiettivo dell'Atalanta che dopo tre proposte al Celtic ha virato su Samardzic - ma ha subito una brusca frenata quando il nuovo acquisto ha avuto un brutto infortunio alla caviglia proprio nel giorno del suo debutto, a pochi minuti dall'inizio della partita.

- Quando il Napoli aveva capito che sarebbe potuto saltare l'affare Gilmour,, fuori dai piani della Juventus: gli azzurri avevano avviato i contatti sia con l'entourage del giocatore che con i bianconeri, poi c'è stata l'apertura del Brighton alla cessione di Gilmour e così è stata abbandonata la pista che portava al centrocampista brasiliano.