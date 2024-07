Quanto ha pagato la Fiorentina Pongracic

Getty Images

La Fiorentina aveva messo in conto la cessione di Milenkovic. Dopo tanti anni in viola il difensore serbo è andato in Premier League al Nottingham Forest ma era tutto programmato: i viola sapevano che avrebbero dovuto prendere un giocatore per sostituirlo e nei piani della dirigenza non era Nicolàs Valentini, difensore classe 2001 che è già stato bloccato e arriverà a gennaio a zero dopo la fine del contratto col Boca Juniors.

- Per Pongracic i giallorossi avevano impostato una trattativa col Rennes di Frederic Massara arrivata a una fase avanzata prima dell’inserimento della Fiorentina:. Accettata. Un affare totale da 16 milioni che più o meno era la cifra proposta dal club francese. La Fiorentina però è stata più veloce, ha fatto l tutto in tempi brevi e così ha preso il sostituto di Milenkovic.

- Una grande plusvalenza per il Lecce,. Pongracic è un difensore centrale che può giocare sia a tre che a quattro, tra le caratteristiche principali c’è l’anticipo sull’avversario e l’impostazione del gioco dal basso, alla quale tiene molto l’allenatore viola Palladino. Cresciuto (anche) nelle giovanili del Bayern Monaco, Pongracic ha giocato anche tre stagioni in Austria col Salisburgo ma l’ultima esperienza prima di venire in Italia l’ha fatta al Borussia Dortmund nell’anno di Haaland, totalizzando più di 20 presenze tra campionatone coppe.