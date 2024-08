Com’è andato l’esordio di Pongracic con la Fiorentina

Getty Images

Non è inizia benissimo l’avventura di Marin Pongracic con la maglia della Fiorentina. Nella prima partita ufficiale in viola nel debutto della nuova squadra di Palladino, il difensore croato si è preso un’espulsione per doppio giallo all’83’, su risultato 1-1 che verrà mantenuto fino alla fine.ed espulsione nel giorno del debutto con la Fiorentina.

Pongracic è stato, aveva già fatto anche le visite mediche e mancavano solo le firme sui contratti. All'ultimo però si è inserita la Fiorentina che ha fatto saltare tutto il banco; così Pongracic è arrivato in viola per giocare titolare nella difesa di Palladino. Contro il Parma era al centro di un reparto a tre con Martinez Quarta da una parte e il classe 2005 Comuzzo come braccetto sinistro, nelle rotazioni durante la stagione ci sarà anche il classe '99 Ranieri.