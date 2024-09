Quanto ha pagato la Roma Manu Koné

Getty Images

Nelle ultime ore di mercato la Roma ha vinto il testa a testa con il Milan per. I giallorossi avevano bisogno di un giocatore in quel ruolo, De Rossi aveva chiesto un rinforzo con le sue caratteristiche e la società l'ha accontentato. Koné stava portando avanti i contatti sia con la Roma che con il Milan, ma i rossoneri non hanno affondato il colpo perché dovevano far uscire prima Bennacer che alla fine è rimasto.- I giallorossi hanno preso Koné in. Una sorta di acquisto a titolo definitivo mascherato, perché la Roma prenderà il giocatore a titolo definitivo l'estate prossima ma non serviranno condizioni particolari per far scattare l'obbligo di riscatto. Dopo un anno di prestito, quindi, sarà automatico l'acquisto di Koné da parte dei giallorossi.

- Manu Koné a Roma ha scelto il numero 17, è arrivato dopo aver fatto le Olimpiadi con la Francia chiuse con la medaglia d'argento e dopo tre anni in Germania ha iniziato una nuova avventura.: ha una grande forza fisica che gli permette di vincere spesso i contrasti, rompe il gioco avversario e quando arriva al limite dell'area prova spesso il tiro da fuori.