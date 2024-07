Quanto incassa il Bayern dalla cessione di Zirkzee al Manchester United

AFP via Getty Images

La telenovela legata a Joshuasi avvicina alle battute finali. Dopo una prima parte di mercato in cui il Milan si era fatto avanti per l'attaccante del Bologna, le alte richieste dell'agente Kia Joorabchian hanno fatto tentennare i rossoneri, favorendo l'inserimento delnella trattativa. Trovato l'accordo con il Bologna, Zirkzee si prepara a raggiungere l'Old Trafford. A rallegrarsi per la buona conclusione dell'affare è ancheilIl centravanti olandese si accaserà al Manchester United andando a rinforzare la folta comunità Oranje nel club inglese. Per riuscire a strapparlo al Bologna, il club di INEOS ha concordato con i felsinei una cifra di poco superiore alla clausola del giocatore, andando a dilazionare il pagamento su 3 anni. Si parla di, a cui si aggiungeranno

A sorridere è anche il Bayern Monaco, che al momento della cessione del giocatore al Bologna aveva negoziato l'inserimento di una clausola che avrebbe garantito ai bavaresi. Al Bayern spetteranno dunque