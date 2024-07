AFP via Getty Images

Quanto incassa l'Inter da Agoumé. C'è anche una maxi percentuale

19 minuti fa



L'Inter fa cassa grazie a Lucien Agoumé. Il 22enne, classe 2002, è a un passo dal diventare a tutti gli effetti un giocatore del Siviglia, club col quale aveva concluso, in prestito, la scorsa stagione.



LE CIFRE - Secondo Sky Sport, la trattativa è alle fase finali: all'Inter andranno 5 milioni di euro e i nerazzurri manterranno anche il 50% sulla futura rivendita del giocatore. I campioni d'Italia erano partiti da una valutazione di 8 milioni ma sono poi scesi durante la trattativa.



IL PROFILO - Francese, in scadenza nel 2025 con l'Inter, ha disputato 13 partite nell'ultima stagione in Andalusia. In precedenza era passato per lo Spezia e, in patria, da Troyes, Brest e Sochaux. Mediano e regista, ha disputato qualche partita anche da centrale di difesa e in questo ruolo era stato utilizzato anche da Inzaghi nei test estivi..