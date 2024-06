Getty Images

Quanto serve per prendere Nico Williams: c'è una clausola ed è abbordabile

56 minuti fa

Tra i 22 e passa in campo nella sfida tra Spagna e Italia ce n'è stato uno, testa e spalle, sugli altri: Nico Williams. L'ala ha fatto venire il mal di testa a Di Lorenzo che non è mai riuscito a fermarlo. Una traversa, tante occasioni create, qualcuna sprecata, il giocatore dell'Athletic Bilbao è stato una spina nel fianco degli azzurri.



Ma quanto costa un giocatore di questo calibro e si muoverà in estate? A rispondere a questi quesiti è l'esperto di mercato

Fabrizio Romano, che rivela come lo spagnolo abbia una clausola rescissoria di 58 milioni di euro. "Sono tante le squadre che lo vogliono, è normale sia così ma Nico è molto contento a Bilbao e non siamo per nulla preoccupati", ha detto il presidente del club Uriarte.