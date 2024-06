Nico Williams devastante in Spagna-Italia: chi è, quanto guadagna e quanto vale

Getty Images

Una prestazione super per, esterno d'attacco dellacui è mancato solo il gol contro l'Italia nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Williams è un giocatore dell', ma il suo cognome tradisce origini ghanesi.Il giovane Nico, classe 2002, ha otto anni meno del fratello Inaki, ma ha avuto un inizio di carriera praticamente uguale al suo: primi calci nell'Osasuna, l'altra squadra di Pamplona, poi Baskonia, squadra B dell'Athletic e grande salto. Anche lui ala destra, molto più votato al dribbling, per adesso si lega perfettamente alle caratteristiche del fratello, più centravanti.Dunque si viene a ricreare una situazione simile a quella vissuta da Jerome e Kevin-Prince Boateng in Germania-Ghana. Nico Williams in stagione ha totalizzato con l'Athletic Club 8 gol e ben 19 assist.

Lo stipendio di Nico Williams all'Athletic ammonta a 10 milioni di euro lordi l'anno, ultimo rinnovo firmato nel 2023 fino al 2027 conClausola di 55 milioni, sì, ma il valore effettivo rischia di essere anche maggiore. Il sito specializzato, che potrebbe aumentare se le prestazioni a Euro 2024 continueranno su questo tenore.