Viaggio dentro ai numeri della. Dopo le indiscrezioni in merito al Consiglio di Amministrazione del club blucerchiato, che risulta il quinto più pagato della Serie A , ora è il turno dei dipendenti non tesserati della società, ossia tutti gliper permettere alla macchina Samp di girare al meglio.La cifra complessivamente impiegata, e svelata da Calcio e Finanza, è di quasi, per la precisione 3,481 milioni. I dipendenti sotto contratto sono, la media complessiva si attesta quindi attorno ai 67mila euro cadauno per i lavoratori blucerchiati.In generale, in Serie A, le squadre che spendono di più sono(quasi 19 milioni), Juventus, Roma e Milan, che vantano rispettivamente 232, 250, 194 e 166 dipendenti. Fanalino di coda il Brescia, con solo 10 lavoratori.